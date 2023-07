Imagem da Capelinha das Aparições estará na missa final da Jornada

A imagem de Nossa Senhora de Fátima que se venera na Capelinha das Aparições vai estar no altar do Parque Tejo na celebração final da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, anunciou o Santuário de Fátima.

A imagem estará no altar durante a chamada "missa do envio", que o Papa Francisco presidirá a partir das 09:00 do dia 06 de agosto.

"Será a segunda vez que esta Imagem estará junto do Papa Francisco fora da Capelinha das Aparições", na Cova da Iria, depois de a imagem ter estado em Roma em 12 e 13 de outubro de 2013, "por ocasião da Jornada Mariana organizada em Roma e promovida no âmbito do Ano da Fé".

O Santuário sublinha que "esta última saída se revestiu de especial significado, pois foi a primeira vez que o ícone mariano esteve ausente da Capelinha das Aparições numa peregrinação aniversária" a Fátima.

"A presença da Imagem na celebração final da Jornada Mundial da Juventude é, também, o reconhecimento do valor e da importância deste ícone mariano na religiosidade de Portugal e do Mundo", sedo a sua décima terceira saída do Santuário.

Entretanto, uma imagem da Virgem Peregrina de Fátima -- réplica da imagem original que se venera na Capelinha das Aparições - vai ser transportada para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em peregrinação, a partir de dia 27 de julho, com a etapa final, em 31 de julho, a ser feita de barco, no rio Tejo, a partir de Vila Franca de Xira.

O desembarque da imagem será feito no Cais da Marinha, com cerca de quatro dezenas de embarcações típicas do Tejo a acompanharem a fase final da peregrinação.

Entre 27 e 30 de julho, cerca de 400 jovens levarão a imagem, a pé, entre o Santuário de Fátima e Vila Franca de Xira, numa peregrinação organizada pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE), com o apoio do Santuário de Fátima.

"Esta peregrinação é uma oportunidade internacional de encontro de jovens, com dinâmicas de convívio, oração, partilha, e uma incrível forma de viver as pré-jornadas para estes participantes", considera o CNE, acrescentando que, após a chegada a Lisboa, "a imagem de Nossa Senhora de Fátima irá para a igreja de São Tomás de Aquino, como núcleo de uma atividade sobre a temática da paz - a mensagem do Fátima, o Escutismo e a construção da paz -, que vai permitir aos visitantes endereçar uma mensagem, um pedido de paz aos líderes mundiais".

A organização da JMJ informou, entretanto, que, à semelhança do que aconteceu no Panamá em 2019, também nesta Jornada Mundial da Juventude "a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima vai marcar presença em momentos de recitação do terço, de oração pessoal e em dinâmicas de promoção da paz".

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O primeiro encontro aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado, nos moldes atuais, por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que contará com a presença do Papa Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus.