Jornada Mundial da Juventude provoca aumento expressivo de passageiros no metro de Lisboa

A presença de mais de um milhão de peregrinos na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) provocou um aumento expressivo de utentes no Metropolitano de Lisboa.

Em agosto circularam no metro 12.824.000 utentes, o que representa uma subida de 3% por comparação com os 12.412.000 registados em agosto 2019, mês em que a operação da empresa ainda não tinha sido afetada pela pandemia de Covid-19.

Agosto é por eleição o mês em que milhares de residentes e trabalhadores de Lisboa optam por ir de férias e, por isso, habitualmente o metro conta neste mês com um número de utentes inferior ao verificado em julho. No ano passado, por exemplo, em julho foram 11,2 milhões os passageiros do metro, enquanto que em agosto houve uma descida para 9,9 milhões de utentes.

Este ano, num agosto marcado pela JMJ, esta situação não se repetiu. Agosto é mesmo o terceiro mês com mais utentes depois de março (15,1 milhões) e maio (13,8 milhões).

No conjunto dos passageiros do metro de Lisboa, do Porto e dos ferries no estuário do Tejo (Transtejo/Soflusa) verificou-se, nos primeiros oito meses deste ano, um aumento de 27% no número de passageiros, face ao período homólogo de 2022.

Nestess oito meses, apesar do acréscimo do número de passageiros, a procura no Metropolitano de Lisboa ainda está 5% abaixo da verificada em 2019, quando a operação das empresas ainda não fora afetada pela pandemia de Covid-19. No caso da Metro do Porto, a procura nos oito primeiros meses de 2023 supera em 14% a registada em 2019. Na Transtejo/Soflusa, a procura é 3% superior à registada no mesmo período de 2019.