Jovens de todo o Mundo estão a confessar os seus pecados, ao ar livre, nos 150 confessionários instalados no Parque do Perdão, instalado no Jardim Vasco da Gama, em Belém, conhecido nestes dias por Cidade da Alegria. O próprio Papa Francisco vai ouvir, esta sexta-feira, em confissão, a partir das 09h00, alguns jovens peregrinos da Jornada Mundial da Juventude.









