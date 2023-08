Papa Francisco ‘puxa orelhas’ a padres e bispos e encontra-se com vítimas de abusos sexuais

O segredo esteve fechado a sete chaves. Às 20h57 desta quarta-feira soube-se que o Papa Francisco se encontrou com 13 vítimas de abusos sexuais, a quem pediu perdão em nome da Igreja portuguesa. “Após o final dos encontros institucionais e com a Igreja, o Papa Francisco recebeu na Nunciatura um grupo de 13 pessoas, vítimas de abusos por parte dos membros do clero, acompanhados por representantes de instituições da Igreja portuguesa, responsáveis pela proteção dos menores”, refere a nota da Sala da Imprensa da Santa Sé.









