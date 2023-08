Autora dos cartazes em memória das vítimas dos abusos lança petição contra "Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente"

Mais de 1.000 pessoas subscreveram uma petição pública lançada este sábado para exigir a alteração do nome da nova ponte pedonal da zona oriental de Lisboa, a que a Câmara Municipal quer chamar Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente.

Intitulada "Petição pela alteração do nome previsto para a ponte Lisboa/Loures no Parque Tejo", a petição foi lançada hoje através da rede social X (antigo Twitter) por Telma Tavares, autora dos cartazes em memória das vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja Católica que foram colocados em Lisboa, Loures e Algés durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Às 19h45, a petição, lançada este sábado, contava 1.057 assinaturas.



A petição invoca "a suposta laicidade do Estado" e questiona se a atribuição do nome de Manuel Clemente à ponte "pode ser vista até como uma ofensa e/ou desrespeito pelas mais de 4800 vítimas de abuso sexual por parte da igreja em Portugal".





"Sendo a ponte um dos equipamentos que foi pago com recurso a dinheiros públicos, que todos os portugueses irão pagar com assinalável esforço, o mínimo exigível será que se homenageie quem tenha factualmente marcado a diferença ou sido autor de feitos que mereçam destaque no nosso município", argumenta ainda.Esta petição é dirigida à CML, mas, com mais de 1.000 assinaturas, ela já pode ser admitida no parlamento e publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República. Se for subscrita por mais de 7.500 cidadãos, é apreciada pelos deputados em plenário da assembleia.A CML anunciou na sexta-feira que a nova ponte ciclopedonal que liga os concelhos de Lisboa e Loures, sobre o rio Trancão, na zona oriental da cidade, vai chamar-se Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente.Em comunicado, a autarquia afirmou que o nome da nova ponte, construída a propósito da JMJ e inaugurada em julho, é uma homenagem ao 17.º patriarca de Lisboa, que renunciou ao cargo após ter completado 75 anos."Nos 10 anos de mandato enquanto líder da Igreja de Lisboa, D. Manuel Clemente foi o grande impulsionador da Jornada Mundial da Juventude, que nas palavras do patriarca emérito 'será lembrada como um momento decisivo para uma geração que construirá um mundo mais belo e fraterno'", lê-se na nota."É uma justa homenagem da cidade a um homem que deu tanto a Lisboa ao longo da sua vida", afirmou o presidente da câmara da capital, Carlos Moedas, citado no comunicado. Numa mensagem enviada à Lusa, Manuel Clemente agradeceu "a generosidade" da CML e disse incluir no seu nome "todos quantos trabalharam na Jornada Mundial da Juventude".Segundo a câmara de Lisboa, o nome da ponte foi comunicado ao presidente da autarquia de Loures, Ricardo Leão, que considerou tratar-se de "uma boa opção e um justo reconhecimento".A ponte tem cerca de 560 metros e liga os concelhos de Lisboa e Loures, sendo feita, maioritariamente, de madeira e aço.A ponte destina-se a peões e ciclistas, integrando a rede de percursos ciclopedonais da região de Lisboa e ligando-a ao concelho de Loures. A JMJ 2023 decorreu em Lisboa entre 01 e 06 de agosto, tendo juntado cerca de 1,5 milhões de jovens no Parque Tejo (Lisboa) para uma missa e uma vigília, com a presença do Papa Francisco.