Bispo Américo Aguiar emocionado na Ucrânia

O bispo auxiliar de Lisboa e organizador da Jornada Mundial da Juventude, D. Américo Aguiar, não conseguiu conter as lágrimas, esta manhã, no final da sua visita à Ucrânia."Não consigo deixar de pensar, nem a dormir, naquele menino, em Lviv, a receber das mãos dos militares a bandeira da Ucrânia que cobria o caixão do pai...(momento de emoção). Este menino precisa da nossa ajuda. Espero, quando voltar a encontrar-me com ele, mesmo que seja no céu, verificar que ele não guardou ódio nem rancor, o que não é fácil", disse, em lágrimas, o agora indigitado cardeal.A visita de D. Américo Aguiar à Ucrânia terminou com uma oração junto ao memorial da vala comum da Igreja de Santo André de Todos os Santos, em Bucha, de onde foram exumados os cadáveres de 116 pessoas, 30 das quais mulheres e duas crianças. Todos vítimas da invasão russa, que decorreu entre 3 e 30 de março de 2022. Recorde-se que nesta cidade dos arredores de Kiev morreram, no primeiro mês da invasão, mais de 500 pessoas.Numa igreja greco-católica de Irpin, D. Américo Aguiar ofereceu ao pároco a cruz peitoral com o símbolo da Jornada Mundial da Juventude.