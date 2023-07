Maria quer pedir ao Papa que reze pelos ucranianos

Maria é uma das pouquíssimas jovens ucranianas que vai deslocar-se a Lisboa para participar na Jornada Mundial da Juventude.



No encontro desta tarde com o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, no santuário mariano de Zarvanytsia, Maria disse que se puder falar com o Papa Francisco lhe vai pedir para "rezar pela Ucrânia", para que "os jovens possam ter esperança no futuro".

Mas se Maria pode ir a Lisboa, a imensa maioria não o poderá fazer, por razões económicas e por se tratar de um país em guerra há mais de 500 dias.

"Uma coisa é vermos na televisão, outra, bem diferente, é ver com os nossos olhos, um menino a receber a bandeira ucraniana depois de ter sido retirada de cima do caixão do pai", disse o recém-nomeado cardeal, com a voz visivelmente embargada.

O prelado, organizador da Jornada Mundial da Juventude, está, por estes dias na Ucrânia, com o objetivo principal de contactar com os jovens deste país e dizer-lhes que eles fazem parte deste grande encontro universal de juventude.

"O que Papa me pede é para não me esquecer dos que não podem ir a Lisboa e é isso que aqui estamos a fazer, num sítio difícil, a dizer que estamos com eles", concluiu D. Américo Aguiar.