Comerciantes preocupados com restrições à circulação durante a JMJ

A duas semanas do início da Jornada Mundial da Juventude, os comerciantes das imediações do Parque Eduardo VII, em Lisboa, estão otimistas com o impacto do evento, mas preocupados com as restrições à circulação rodoviária.











Contactar fornecedores, improvisar ementas e aumentar espaços de esplanadas têm sido algumas das tarefas a que se têm dedicado nos últimos dias os comerciantes do Bairro Azul, situado a poucos metros do Parque Eduardo VII, um dos palcos da JMJ.