A alegria pelo novo encontro com os peregrinos no Santuário ficou este sábado bem patente nos momentos de improviso criados pelo Papa em Fátima: não deixou que o helicóptero aterrasse sem sobrevoar por duas vezes o recinto de oração, alterou o percurso do papamóvel, na duração e na extensão, para ficar mais tempo e mais perto da multidão, e falou de improviso, na alocução após o terço, perante dezenas de milhares de “amigos” que o ouviam no recinto.









