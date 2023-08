Mar de fé reza com Francisco

Mais de um milhão de pessoas recebeu este sábado ao final do dia, em euforia, o Papa Francisco no Parque Tejo, para presidir à Vigília preparatória da Missa deste domingo, que encerra a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Mais gente do que o esperado, assegurou a organização, pelo que o caos se instalou em algumas zonas do recinto, nomeadamente do lado de Loures, na rotunda das Mercadorias, em direção à foz do rio Trancão, devido à concentração de um grande número de jovens não inscritos.









