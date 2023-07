Obras do Passeio Marítimo de Algés aumentaram de 1 milhão para 3 milhões de euros

O presidente da Câmara de Oeiras anunciou esta segunda-feira que a obra de requalificação no Passeio Marítimo de Algés para receber, no domingo, o Papa Francisco e milhares de voluntários aumentou de um milhão para mais de três milhões de euros.

"A obra começou com um milhão de euros, mas vai ultrapassar os três milhões de euros", disse esta segunda-feira Isaltino Morais numa conferência de imprensa no âmbito da visita ao Terrapleno de Algés / Passeio Marítimo de Algés, local onde, no domingo, o Papa Francisco participa no "Encontro com os voluntários da JMJ".

Segundo o autarca, as obras de requalificação, embelezamento e de estacionamento já se iriam fazer no futuro, mas foram antecipadas por causa da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).