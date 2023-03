O Papa Francisco pode vir a usar o palco dos concertos dos Arctic Monkeys e dos Red Hot Chili Peppers – cabeças de cartaz do Festival NOS Alive –, na despedida a Portugal, no dia 6 de agosto. Após a última missa no Parque Tejo, Francisco vai encontrar-se no Passeio Marítimo de Algés com mais de 20 mil voluntários da Jornada Mundial da Juventude.









