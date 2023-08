Foi um fim de festa emotivo, com o Parque Tejo a transbordar de fé, vestido com as cores de todos os continentes. A todos o Santo Padre agradeceu, com um sentido “Obrigado, queridos jovens”, recordando-lhes a essência da jornada, que durante cinco dias fez de Lisboa um altar do tamanho do Mundo: “Vocês são o povo santo de Deus.









Ver comentários