Papa Francisco pede que o acompanhem em oração na viagem a Portugal

O Papa Francisco pediu esta terça-feira aos católicos que o acompanhem em oração na sua deslocação a Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre de esta terça-feira a domingo.

"Peço-vos que me acompanheis com a oração na Viagem a Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. A Virgem Maria, estrela luminosa do caminho cristão, tão venerada em Portugal, confio os peregrinos da #JMJ e todos os jovens do mundo", escreveu esta terça-feira Francisco na rede social Twitter (agora X).

Francisco chega a Lisboa na quarta-feira de manhã, para participar no encontro mundial com os jovens, que tem as principais cerimónias na cidade de Lisboa.

O Papa, que encerra a JMJ no domingo, com uma missa no Parque Tejo e um encontro com voluntários no Passeio Marítimo de Algés, tem prevista uma deslocação a Fátima na manhã de sábado.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa entre esta terça-feira e domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.