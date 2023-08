Com a presença de jovens de mais de 150 nacionalidades está a decorrer em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A origem destes eventos remonta a 1985, quando o papa João Paulo II decidiu promover com regularidade encontros de jovens de todo o mundo que, celebrando uma amizade independente de crenças, não deixavam de oferecer a Palavra do Evangelho de Cristo.









Ver comentários