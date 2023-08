Finda a JMJ 2023, importa recordar algumas das mensagens deixadas pelo Papa Francisco: “Na Igreja há espaço para todos… Não fecha a porta, convida a entrar; não mantém à distância, acolhe. Todos, todos”; “Devemos reconhecer a urgência dramática de cuidar da casa comum… Não esqueçais que temos necessidade de uma ecologia integral, de escutar o sofrimento do planeta juntamente com o dos pobres, de colocar o drama da desertificação em paralelo com o dos refugiados”;









