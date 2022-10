Ganhou um Emmy de melhor Ator Convidado em séries de comédia pela participação em ‘Will & Grace’, em 2006. Trabalhou ainda em produções como ‘American Horror Story’, ‘Justiça Sem Limites’ e ‘Lois & Clark - As Novas Aventuras do Super-Homem’.



Leslie Jordan, morreu na 2ª feira, aos 67 anos, em Los Angeles, EUA. Segundo a polícia, o ator sentiu-se mal quando conduzia em Hollywood e bateu com o carro num prédio.