O músico inglês Robin Lumley morreu aos 75 anos, devido a problemas cardíacos. Teclista, foi um dos fundadores da banda de jazz/rock Brand X, em 1974, com John Goodsall (guitarras), Percy Jones (baixo) e Phil Collins (bateria, também membro dos Genesis). Tocou ainda com David Bowie, na ultima digressão como ‘The Spiders from Mars’, e nos Dolphins, onde pontificavam estrelas como os guitarristas David Gilmour (Pink Floyd) e Mick Ralphs (Mott The Hoople e Bad Company). Era primo da atriz Joanna Lumley.