Nasceu na Polónia e integrou, nos anos 60, um movimento literário disruptivo que se opunha ao discurso comunista vigente. Teve de emigrar para Paris, de 82 a 2002, onde produziu obra antes de regressar a Cracóvia.Escreveu ‘Try to Praise the Mutilated World’, que refletia sobre a erosão do Mundo. O livro ganhou novo relevo após os ataques de 11 de Setembro, nos EUA.Foi nomeado várias vezes para Nobel. Morreu no dia Mundial da Poesia.