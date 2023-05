Alberto Gomes da Silva (1937-2023)

O empresário Alberto Dionísio Ribeiro Gomes da Silva, proprietário da Couto S.A. e sobrinho do criador da Pasta Medicinal Couto (1932), morreu no domingo, aos 85 anos.A empresa foi igualmente responsável por outros produtos como o Restaurador Olex (cabelo). França. Espanha, Itália, Alemanha, Suíça, Áustria, EUA e Coreia são os principais destinos dos produtos Couto, feitos num laboratório fiel "à tradição" e "antigas receitas".O funeral está marcado para esta terça-feira (10h15) no crematório anexo à Igreja de Nossa Senhora da Lapa, Porto.