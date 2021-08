Alegna Osorio, de 19 anos, destacou-se na modalidade de lançamento do peso, na qual obteve vários sucessos. Ficou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos da Juventude de Verão, em 2018, e no ano seguinte foi medalha de bronze no campeonato Pan-americano de sub-20. Estava em coma há três meses após ter sido atingida na cabeça por um martelo, em abril, num treino de preparação para os Jogos Olímpicos de 2024. Não resistiu aos ferimentos.