O programa televisivo norte-americano ‘Jeopardy’ confunde-se com a própria definição de concurso de cultura geral. Durante 37 anos, aquele programa foi apresentado por Alex Trebek.



Nasceu em julho de 1940 no Canadá e estreou-se na televisão americana em 1964 na NBC, precisamente na apresentação de um concurso que foi cancelado em 1975. Num vídeo divulgado em 2019, anunciou ter cancro no pâncreas.