Compositor norte-americano, especializado em música eletrónica. Privilegiou o experimentalismo e a exploração acústica.Influenciou bandas como os Sonic Youth e os Nurse With Wound. Colaborou, entre outros, com John Cage e Pauline Oliveros. A sua obra mais conhecida, ‘I Am Sitting in a Room’, foi adquirida pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.Alvin Lucier morreu aos 90 anos, devido a complicações de saúde provocadas por uma queda.