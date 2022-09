Lenda futebolística do Chile, o avançado brilhou no Universidad Católica, de 1947 a 1953 e de 1955 a 57, e na seleção, tendo disputado o Mundial de 1950, no Brasil, conquistado pelo Uruguai. Fora do seu país representou o Espanyol de Barcelona, entre 1953 e 1955. Como treinador destacou-se no Liverpool Fútbol Club, entre 1973 e 1975, clube uruguaio de Montevideo. Morreu domingo, aos 93 anos, de causas não divulgadas.