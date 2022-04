Saxofonista - em 1972, passou a integrar os Earth, Wind & Fire. Ajudou a banda a ganhar vários Grammy e participou em sucessos como ‘September’, ‘Boogie Wonderland’, ‘Lets Groove’, ‘Thats the Way of the World’ e ‘After the Love Has Gone’. Deixou o grupo em 1985, regressando dois anos depois. Ficou até 1993. Colaborou ainda com Phil Collins, Stanley Turrentine, Philip Bailey e Level 42. Andrew Woolfolk morreu aos 71 anos.