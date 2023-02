Nascido no Peso da Régua, em 1937 cedo se ligou ao mundo do futebol. Foi jogador, treinador e dirigente (presidente do Conselho Técnico da Associação de Futebol do Porto). Entrou no jornalismo desportivo pela mão de Artur Agostinho.Quando Ribeiro Cristóvão assumiu o desporto na Rádio Renascença passou a trabalhar com ele.



Ficou famosa a resposta de João Pinto (capitão do FC.Porto) quando questionado sobre o resultado do jogo com o Bayern de Munique: ", prognósticos, prognósticos, só no fim do jogo".