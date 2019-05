Antiga estrela do World Wrestling Entertainment (WWE) entre 2005 e 2008, também foi modelo e ficou famosa como capa da ‘Playboy’ americana. Descoberta em 2005 através do WWE Diva Search, competição para lançar novos talentos, a lutadora norte-americana estreou-se em junho do mesmo ano. Proveniente de uma família de wrestlers, tentava um regresso ao circuito. Foi encontrada inconsciente na sua casa, em Nova Iorque.