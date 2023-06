Natural do Texas, Milton Powell adotou o nome de Big Pokey para vingar no rap e hip-hop de Houston. Membro original do coletivo Screwed Up Click, lançou o primeiro álbum ‘Hardest Pit in the Litter’ em 1999.Seis anos depois, chegou ao top 100 da Billboard graças ao tema ‘Sittin’ Sidewayz’, de Paul Wall. No total, Big Pokey editou seis discos, sendo o mais recente ‘Sensei’ (2021).Morreu no domingo, um dia depois de desmaiar, em palco, durante uma atuação num bar texano, e de ser internado no hospital. Tinha 45 anos.