Nasceu em Marrocos em 1941 e estudou fotografia na Suíça. Começou a colaborar com a agência Magnum em 1964, e cobriu vários teatros de guerra do Vietname ao Cambodja, da Nigéria à Irlanda do Norte, passando pelo Iraque e o Kuwait. Mas foram as suas imagens sobre a revolta estudantil em França, em maio de 1968, que se tornaram num ícone mundial. Tem vários livros de fotografia sobre Portugal. Não foram reveladas as causas da morte.