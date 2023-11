Nascido em Abrantes, ingressou no Exército, como o seu pai, chegando ao posto de coronel. Em 1970, quando estava ao serviço no Centro Militar de Mafra, foi-lhe atribuída a égua Ulla de Lancôme, tendo em vista a integração na equipa nacional que iria participar nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, na prova Equestre de Saltos de Obstáculos. Foi com esta montada que terminou as provas individual (após três toques nos obstáculos) e coletiva no 13.º lugar. Representou ainda Portugal em várias Taças das Nações.