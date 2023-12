Carlos Lyra (1933-2023)

O músico brasileiro Carlos Lyra morreu, no sábado. Tinha 90 anos. É considerado um ícone da bossa nova. Para a posteridade ficaram inúmeras músicas, como ‘Maria Ninguém’ e ‘Lobo Bobo’, que foram celebrizadas por João Gilberto, outro nome grande da música brasileira. Também o tema ‘Maria Moita’, de 1964, está na história, sobretudo por um ‘riff’ de guitarra muito parecido com o que foi ‘inventado’ pelo guitarrista Ritchie Blackmore, em 1972, na música mais famosa dos ‘pesados’ Deep Purple, intitulada ‘Smoke on the Water’.