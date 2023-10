Carlos Oliveira ‘Boia’ (1943-2023)

Barreirense de gema, Carlos ‘Boia’ - nome que herdou do pai e do avô - foi dos mais ecléticos atletas portugueses, tendo praticado, como federado, hóquei em patins, remo, judo, luta, atletismo, vela e futebol. Criado no complexo desportivo da CUF, foi no remo que mais brilhou, chegando às Olimpíadas de Munique, 1972. Em 1973 foi campeão nacional de judo, luta greco-romana e remo, um feito único. Pelo meio teve de ganhar a vida na CUF, na metalomecânica pesada. Já com 61, venceu o título mundial de veteranos em remo. Morreu com 80 anos.