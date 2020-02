O ‘Campeão Português’, como era conhecido nos Estados Unidos, começou a ser falado nos espetáculos de wrestling que iluminavam o Parque Mayer e o Coliseu dos Recreios, em Lisboa.Atuou em Espanha e França e nos anos 60 já estava na América. Lutador técnico, integrou o circuito da WWWF.Entrava no ringue ao som do hino nacional, com um casaco azul e uma braçadeira com o símbolo de Portugal.Morreu em Alberta, no Canadá.