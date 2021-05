Jornalista e investigador, licenciado em História e especialista na Europa de Leste, acompanhou nas décadas de 80 e 90 as transformações nesta zona do mundo, no início com reportagens para o ‘Expresso’ e depois para o ‘Público’, onde fez parte do grupo de jornalistas fundadores.



Natural de Lisboa, a reportagem no terreno era uma paixão; a par, só uma outra, as motos. Estava debilitado devido a um cancro na próstata e sofria de zona.