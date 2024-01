O ex-presidente da Assembleia Popular Suprema (Parlamento) e figura de peso da política norte-coreana Choe Thae-bok morreu no sábado aos 93 anos. Kim Jong-un prestou-lhe ontem homenagem. Foi o presidente do Parlamento que mais tempo permaneceu no cargo, entre 1998 e 2019. Era fluente em inglês, alemão e russo, tendo ocupado ainda cargos de relevo na área da educação e das relações exteriores. A última aparição pública foi em 2022, num evento para assinalar o aniversário da fundação da Coreia do Norte (9 de setembro).