Conhecida intérprete de Wagner, Mozart e Richard Strauss, a meio-soprano alemã nasceu em Berlim, filha do tenor Anton Ludwig e da meio-soprano Eugenie Besalla-Ludwig.



Estreou-se em 1946 na Ópera de Frankfurt, antes de atuar em Viena, em 1955, no papel de Cherubino, nas ‘Bodas de Figaro’, de Mozart. Colaborou de forma frequente com os maestros Leonard Bernstein e Karl Bohm. Causa da morte não foi avançada.