Com um percurso ligado a Portugal, a realizadora, argumentista e encenadora francesa realizou seis filmes.Quatro deles contaram com a produção de Paulo Branco e ‘Transatlantique’ e ‘Demain’ têm no elenco nomes como Luís Miguel Cintra e Teresa Madruga.Manteve uma ligação próxima ao Teatro da Cornucópia e entre 1994 e 2009 encenou sete peças apresentadas pela companhia. Durante 20 anos assegurou o argumento de perto de uma dezena de filmes do cineasta Jacques Rivette.Morreu aos 78 anos vítima de cancro do pâncreas.