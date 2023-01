Cindy Mendes (1988-2023)

Iniciou a carreira como modelo e atriz aos sete anos. Mas foi em 2006, quando interpretou Lena em ‘Antônia’, filme sobre quatro amigas de infância que se tornam cantoras de rap que inspirou uma série na TV Globo, que ficou conhecida do grande público. Nesse ano, editou um disco a solo intitulado ‘Cindy - Grite Alto’.Cindy Mendes morreu no passado domingo, aos 34 anos, em São Paulo, depois de uma semana internada com uma pneumonia.A confirmação foi dada pelo ex-marido da artista, Marco Rossi, com quem foi casada entre 2009 e 2018.