Nascida em Itaguaçu, a brasileira Danuza Leão foi escritora, jornalista e modelo.Tornou-se símbolo do Rio de Janeiro, de uma vida boémia, artística e provocante das décadas de 1960 e 70, ficando famosa pelo amor à moda e ao uso da minissaia.Irmã da cantora de bossa nova Nara Leão, era próxima de Vinicius de Moraes e do arquiteto Oscar Niemeyer e entrou no filme ‘Terra em Transe’ (1967). Morreu aos 88 anos, com enfisema pulmonar.