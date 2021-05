Militar de Abril, Eduardo Diniz de Almeida comandou a resistência do Regimento de Artilharia de Lisboa (Ralis), na resposta ao golpe do 11 de Março de 1975. Começou por integrar o Movimento das Forças Armadas e tornou-se um dos rostos militares associados ao PREC – Processo Revolucionário em Curso. Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril, confirmou ontem a morte do coronel de 76 anos, vítima de Covid-19.