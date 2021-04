Earl Simmons, que ficou conhecido no mundo da música como DMX, morreu na sexta-feira, aos 50 anos. O rapper nova-iorquino estava hospitalizado há uma semana, depois de sofrer um ataque cardíaco devido a uma alegada overdose. Já em 2019 tinha estado em reabilitação. Teve o auge da sua carreira no fim dos anos 1990 e começo dos 2000, com sucessos como ‘X Gon’ Give It To Ya’ e ‘Party Up’. Editou oito álbuns, o último em 2015.