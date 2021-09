Ator norte-americano, o mais premiado na história dos prémios televisivos Emmy, com sete galardões, ficou famoso, nos anos 70, com a personagem Lou Grant, um jornalista na série ‘The Mary Tyler Moore Show’.



Participou em séries como ‘MacGyver’, ‘Uma Família Muito Moderna’ e ‘Cobra Kai’. No filme de animação ‘UP-Altamente’ deu voz ao viúvo rezingão Carl Fredricksen. Morreu em casa, rodeado pela família.