‘Um Cadeirão e 96 retratos’, exposição patente no Museu Bordalo Pinheiro, em Lisboa, é uma mostra que já era apontada como uma despedida do desenhador, que morreu sábado vítima de cancro.Trabalhou com várias instituições, sozinho ou com os Urban Sketchers Portugal. Licenciado na Escola de Belas Artes de Lisboa, cidade onde nasceu, começou a trabalhar em Design Industrial.Passou para a pintura, expressa em Diários de Viagens.