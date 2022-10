Mãe do ator Sean Penn, do músico Michael Penn e do também ator Chris Penn, que morreu em 2006 (fruto do casamento de 41 anos com o ator e realizador Leo Penn), a atriz Eileen Ryan morreu na sua casa na Califórnia, Estados Unidos, aos 94 anos (faria 95 no próximo domingo, dia 16). Começou a carreira nos anos de 1950, tendo participado em mais de 60 séries e filmes. A última longa-metragem em que participou foi ‘Regras À Parte’, em 2016, de Warren Beatty.