Com uma sólida carreira no teatro, Encarna Paso notabilizou-se também no cinema espanhol. Participou em ‘Volver a Empezar’ (1982), que trouxe para Espanha o primeiro Óscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira.



Na película, interpretou Elena, a namorada de juventude de um escritor de sucesso que a reencontra ao regressar do exílio, após a morte do ditador Francisco Franco. A atriz espanhola morreu em Madrid, aos 88 anos.