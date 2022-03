Considerado um dos ícones do humor argentino, o ator deixa uma história de seis décadas nos palcos. Nascido em Buenos Aires, para além do café-concerto, fez carreira no teatro, cinema, televisão, rádio e, também, no mundo da música e da literatura. Um dos seus êxitos foi ‘Salsa criolla’ (1985), espetáculo que esteve mais de dez anos em cartaz e onde interpretava personagens da história mundial. Estava hospitalizado devido a diabetes.