Advogado e político, foi governador civil de Braga no governo de Sá Carneiro, em 1979, e durante os executivos de Cavaco Silva.Figura influente em Guimarães, participou na instalação do Partido Popular Democrata após o 25 de Abril de 1974. Vereador municipal durante dois anos, ganhou a medalha de ouro da cidade em 2008.Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu-lhe o grau de grande oficial da Ordem do Infante D. Henrique em 2016.