Natural do Ciborro (Montemor-o-Novo), foi o jogador de futebol federado com maior longevidade desportiva tendo jogado até aos 59 anos (2011/12). Avançado, foi recuando com o avançar da idade e chegou a partilhar equipa com o filho Paulo. É uma lenda nos distritais de Évora.



Representou, entre outros, Lusitano, Juventude, União, Estrela, Valenças e Brotense. Há um torneio com o seu nome no Campo D. Manuel I. Morreu dias após ter completado os 70 anos.