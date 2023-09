Nascido na Bélgica, foi um dos mais versáteis compositores e músicos da atualidade. Pianista, maestro, professor honorário do conservatório de música de Ghent e professor convidado na universidade norte-americana de Yale, tinha o dom raro da improvisação.

Escreveu mais de 300 músicas, entre as quais as peças ‘Manhattan’ para piano e orquestra, ou ‘Divertimento’ para piano e cordas. Gravou mais de 40 CD com várias orquestras mundiais, e um dos seus discos esteve 9 semanas em primeiro lugar no Japão.