Gary Rossington (1951-2023)

Último membro fundador da banda norte-americana Lynyrd Skynyrd morreu no domingo, aos 71 anos. A causa não foi avançada, embora se soubesse que padecia de problemas de saúde; em 2015 sofrera um ataque cardíaco e tinha sido alvo de uma cirurgia em 2021. Em 1976 já tinha sobrevivido a um acidente de carro e no ano seguinte a um desastre aéreo que matou o cantor Ronnie Van Zant, o guitarrista Steve Gaines e a vocalista de apoio Cassie Gaines. Natural de Jacksonville, o guitarrista e compositor preparava uma nova digressão com a banda.